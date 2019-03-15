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Картина дня: теракт в Новой Зеландии и поражение «Зенита»

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© Фото: Mark Baker / AP / Scanpix / LETA

Темы дня

Что случилось в городе Крайстчерч и кому уступила петербургская команда.

Главной темой суток, по данным «Монитора», стало нападение на две мечети в Новой Зеландии.

Атаку в городе Крайстчерч устроил ультранационалист Брендон Таррант. Он убил 49 человек, а также ранил еще почти 50.

Таррант транслировал нападение в Facebook. Задержать полиции его удалось через два часа после теракта. Также пойманы два предполагаемых сообщника.

Перед нападением на невиновных Таррант опубликовал манифест с идеями, направленными против мусульман и иммигрантов. По словам террориста, он планировал атаку два года.

Второй темой дня, по версии «Монитора», стало поражение «Зенита» в Лиге Европы. Быстрее всех об этом сообщили p1spb.ru (00:50), «Фонтанка» (01:00) и «Питерец» (01:15).

«Зенит» уступил «Вильярреалу» со счетом 2:1. Единственный год за сине-бело-голубых забил защитник Бранислав Иванович.

Петербуржцы также проиграли и в первом матче. Игра завершилась со счетом 3:1. По итогам двух встреч «Зенит» выбыл из европейского турнира.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала причина обрушения пола в магазине в Петроградском районе. Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург» (13:35), Regnum (13:40) и «Аргументы и факты в Петербурге» (15:45).

Инцидент в супермаркете Spar на Большом проспекте П. С. случился из-за коррозии металлических балок перекрытия. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищной инспекции.

«При осмотре подвального помещения выявлено частичное разрушение перекрытия вследствие коррозии металлических балок перекрытия, инженерные сети, расположенные в подвале, находятся в исправном состоянии», – отметили в ведомстве.

В результате происшествия в супермаркете пострадала 39-летняя сотрудница магазина. Ей быстро оказали первую помощь.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».

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