Мужчина с ножом устроил кровавую резню в пригороде Парижа

Во французской коммуне Трап в пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщает AFP. В результате атаки погибли два человека, еще один получил серьезные ранения. На данный момент полиции удалось «нейтрализовать» нападавшего.

Уже известно, что 36-летний злоумышленник был ранее судим за оправдание терроризма. Погибшими являются его мать и сестра. Правоохранители отмечают, что речь о теракте пока не идет. По предварительным данным, причиной кровавой расправы стал бытовой конфликт.

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города Треб. Правоохранители застрелили злоумышленника, требовавшего освободить Салаха Абдеслама – организатора парижских терактов 13 ноября 2015 года, унесших жизни 130 человек.