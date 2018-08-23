Мужчина с ножом устроил кровавую резню в пригороде Парижа

Во французской коммуне Трап в пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщает AFP. В результате атаки погибли два человека, еще один получил серьезные ранения. На данный момент полиции удалось «нейтрализовать» нападавшего.
Уже известно, что 36-летний злоумышленник был ранее судим за оправдание терроризма. Погибшими являются его мать и сестра. Правоохранители отмечают, что речь о теракте пока не идет. По предварительным данным, причиной кровавой расправы стал бытовой конфликт.
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