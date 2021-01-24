Полиция Петербурга извинилась перед женщиной, которую ударил силовик

Петербургская полиция извинились перед женщиной, которую пнул в живот боец ОМОН. Как сообщает Telegram-канал Mash, к пострадавшей пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка.

Он сказал, что приносит извинения от лица руководства главка, всего личного состава и от него самого лично. Он сообщил, что будет проведена проверка. Также Музыка предложил пострадавшей помощь. Она приняла извинения.

Как писал Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел накануне. Неизвестно, в каком состоянии в больнице находится пострадавшая, информация разнится - либо с ней все хорошо, либо она в реанимации.

По факту инцидента проводят проверку сотрудники ГУ МВД по городу.