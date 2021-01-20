Напавшего на педиатра мужчину задержали по уголовному делу

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения на педиатра и передала его в СК. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

Инцидент произошел 18 января в детской поликлинике на Караваевской улице. 33-летний мужчина и 58-летняя женщина-педиатр вступили в конфликт, агрессивный посетитель нанес врачу травмы. Ее госпитализировали. Медики диагностировали у женщины травмы головы и ожог глаза. Мужчина задержан.

Уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ (хулиганство). Материалы дела переданы в СК.

По данным телеграм-канал «Mash на Мойке», мужчина и его супруга потребовали у врача, чтобы та назначила их ребенку бесплатно вакцину «Пентаксим» (импортная вакцина для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний).

Как писал Санкт-Петербург.ру, мужчина ударил врача и распылил ей в глаза перцовый баллончик.