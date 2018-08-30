Третьего подростка задержали по делу об избиении учителя в Таврическом саду

Следователи задержали третьего подростка по делу об избиении школьного учителя в Таврическом саду, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. В ближайшее время 17-летнему молодому человеку, который нигде не учится и не работает, предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Уже известно, что это не первый проступок задержанного. Он находился под домашним арестом по делу о серии грабежей и разбоев. Сейчас дело рассматривается в суде. Вместе с юношей фигурантами являются 13 человек.

Нападение на педагога и его товарища произошло вечером 24 августа. Группа подростков без причины избила мужчину и его знакомого. Преподавателя госпитализировали с двумя переломами челюсти, его знакомого – со сломанным носом.

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Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ – «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой назвал «маловнятные и идиотские» реформы образования причиной нападения. Он отметил, что власти должны были несколько лет назад обратить внимание на субкультуру А.У.Е., к которой якобы принадлежат причастные к избиению.