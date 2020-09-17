Преступник совершил жестокое нападение на пенсионерку

Вечером, 15 сентября, неизвестный напал на пенсионерку в Колпино.

Инцидент произошел в период между 16 и 17 часов на садовом участке, который располагается на левом берегу реки Ижоры, вблизи Балканской дороги. Сообщается, что 79-летняя женщина подверглась нападению 48-летнего мужчины. Преступник не имеет определенного места жительства и занятий.

Пенсионерка подверглась избиению и изнасилованию, после чего мужчина украл у нее 15 тысяч рублей и сбежал с места преступления. Подозреваемый был вскоре задержан и помещен в следственный изолятор. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая госпитализирована, ей была оказана помощь врачей. На данный момент состояние пенсионерки оценивается как удовлетворительное.