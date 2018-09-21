Число нападений на активистов и журналистов в России увеличилось в четыре раза

В России стали чаще нападать на гражданских активистов, политиков и журналистов. Об этом говорится в докладе о политически мотивированном насилии, который подготовил проект «Апология протеста», запущенный международной правозащитной организации «Агора».

Было проанализировано более 200 фактов нападений и угроз из 54 регионов России с сентября 2014 по середину сентября 2018 года. Больше всего случаев зафиксировано в Москве – 52, Петербурге – 23 и Краснодарском крае – 15.

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Всего в 2015 году «Апология протеста» зарегистрировала 21 факт нападения и угроз, в 2016 году – 35, в 2017 году – 77. За восемь с половиной месяцев 2018 года зафиксировали более 80 таких случаев с учетом избиений на двух массовых акциях протеста в нескольких российских городах.

Авторы доклада отмечают, что кроме силовиков в нападениях участвуют неформальные объединения вроде казаков, НОД и SERB. Против пострадавших использовали широкий спектр средств: от огнестрельного и холодного оружия до фекалий, химикатов и отрубленных голов животных.

«Реальность сегодняшнего дня такова, что если вы решили заниматься гражданским активизмом, наряду с задержаниями на мирных акциях протеста, обысками и арестами будьте готовы к угрозам и нападениям», – заключают составители доклада.

Во время недавнего митинга, который прошел в Петербурге, против повышения пенсионного возраста в ход шли дубинки, дымовые шашки, а также людей обливали водой.