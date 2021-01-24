Танцевальный баттл на свадьбе закончился смертью жениха и его брата

В Москве жениха и его брата застрелили во время празднования второго дня свадьбы. Как сообщает РЕН ТВ, трагедия произошла в загородном клубе в Новой Москве.

У 36-летнего жениха возник конфликт с одним из гостей. Предположительно, это был гость со стороны невесты. В результате он покинул свадьбу, но вскоре вернулся на черном внедорожнике без номеров и открыл стрельбу из малокалиберного оружия. Всего было произведено шесть или семь выстрелов, от одного из которых погиб один из молодоженов.

Также скончался 34-летний брат мужчины.

По данным "МК", конфликт начался с танцевального баттла.

Также сообщается, что подозреваемый уже определен и задержан. Правоохранители работают над расследованием случившегося.