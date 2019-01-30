Звезда по имени Цой: история жизни лидера группы «Кино»

Лидер группы «Кино» Виктор Цой до сих пор живее всех живых. Несмотря на недолгую карьеру, которая оборвалась после трагической смерти рокера, великого советского музыканта продолжают любить чуть ли не всей страной.

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает об истории жизни автора «Звезды по имени Солнце», «Группы крови» и других народных хитов.

Детство в доме для элиты

Цой родился в Ленинграде, на юге города в Московском районе. Его дед Максим Петрович (Цой Сын Дюн) был этническим корейцем из Казахстана.

Роддом, в котором Виктор появился на свет, уже не существует, но поклонники продолжают приходить в здание, где сейчас находится кардиоклиника.

Ранние годы жизни музыканта прошли в необычном для его будущей карьеры месте – в доме со шпилем на углу Московского проспекта и Бассейной улицы. В петербургском шедевре сталинского ампира в то время обитала партийная элита.

У Цоя, при этом, хорошей квартиры не было – он жил в проходной комнате. Его родители переехали из дома только в 1990-е годы.

Фото: vk.com/tsoy

К чему душа лежит

Виктор закончил обычную школу на улице Фрунзе, где преподавали немецкий язык. В ней же работала и его мама Валентина, учитель физкультуры. Ей приходилось не раз менять место работы, поэтому и сын переходил из школы в школу.

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Позднее Цой пошел учиться в художественное училище им. Серова, но скоро его выгнали – за неуспеваемость. Родители поддержали сына, посоветовав ему заниматься тем, чего хочет душа. Профессию будущий рок-кумир получил в ПТУ-61, там он занимался резьбой по дереву. Виктор был мастером по японским традиционным фигуркам нэцкэ.

В середине 70-х он также ходил в среднюю художественную школу, где создал с Максимом Пашковым свою первую группу «Палата №6». Цой после этого успел поиграть в коллективе под названием «Ракурс».

Фото: vk.com/tsoy

Начало истории

На рубеже 70-х и 80-х Цой познакомился с Алексеем Рыбиным, будущим сооснователем «Кино». Они встретились в гостях у Андрея «Свина» Панова, пионера советского панка из группы «Автоматические удовлетворители».

Цой с Рыбиным какое-то время играли в составе панк-команды и давали концерты в Москве и Ленинграде. В те годы Виктор в электричке познакомился с Борисом Гребенщиковым из «Аквариума», который уже тогда был одним из наиболее уважаемых рок-музыкантов подполья.

Кстати, одним из кумиров Цоя был актер Брюс Ли, который повлиял на популярность китайских боевых искусств во всем мире. По словам Гребенщикова, дома у Виктора висел плакат со звездой, а культовый фильм «Выход дракона» он смотрел не меньше 15 раз.

После «Автоматических удовлетворителей» в карьере Цоя наступил период «Гарина и Гиперболоидов». Эту группу он создал с Рыбиным и Олегом Валиниским, который сейчас работает вице-президентом РЖД.

Под таким названием команда просуществовала недолго. После ухода Валинского в армию имя поменялось на «Кино», после чего началась история великой группы.

Рыбин и Цой, 1983 год. Фото: Владимир Быстров

«Время есть, а денег нет»

Цой с товарищами периодически выступал в здании Ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна и устраивал квартирники перед записью первого альбома. Пластинку «45», куда вошли ранние хиты вроде «Время есть, а денег нет» и «Восьмиклассница», помогали делать Гребенщиков, его коллега по «Аквариуму» Всеволод Гаккель, знаменитый рок-продюсер Андрей Тропилло и звукорежиссер Алексей Вишня, создавший обложку.

В то время группа «Кино» состояла только из Цоя и Рыбина, игравшего на гитаре. Барабанщика в составе не было, поэтому в песнях звучит драм-машина, то есть электронные ударные. Дебютник команды стал одним из первых советских альбомов с такой аппаратурой.

Запись помогла «Кино» заработать некоторую славу в музыкальном андеграунде. Вскоре после этого у группы начался второй период истории.

На первом снимке – Гребенщиков и Цой. Фото: Валентин Барановский / «Интерпресс» / ТАСС; Дмитрий Конрадт

Свадьба и психбольница

Рыбин покинул «Кино» в 1983 году из-за разногласий с Цоем. Новым напарником в дуэте стал Юрий Каспарян, которого Алексей приводил на репетиции.

Осенью того же года Цою пришлось лечь в психиатрическую больницу, которая до сих пор работает на набережной реки Мойки. Там он находился, чтобы избежать службы в армии.

В начале следующего года Виктор женился на Марьяне, с которой познакомился в 1982 году. Гостями на свадьбе были Гребенщиков, Майк Науменко из «Зоопарка» и другие друзья-рокеры.

Брак у пары не сложился. Цой был с Марьяной лишь до 1987 года, а за два года до конца отношений у них родился сын Александр. Потом Виктор встречался с Наталией Разлоговой, журналисткой и переводчицей.

Фото: Дмитрий Конрадт

Народная любовь

В период по 1987 год «Кино» выпустили пять альбомов. В группе к тому времени уже играли басист Игорь Тихомиров и Георгий Гурьянов, программировавший драм-машину и иногда игравший на басу.

Параллельно музыкальной карьере Цой продолжал работать в различных местах, чтобы не попасть под статью «Тунеядство». Например, Виктор мыл помещения бани на проспекте Ветеранов и был кочегаром в котельне на улице Блохина, позднее прославившейся под названием «Камчатка». Сейчас там находится стена памяти Цоя.

В 1988 году участники «Кино» записали альбом «Группа крови», настоящий подпольный блокбастер, который до сих пор считают одним из величайших отечественных рок-альбомов. На пластинку попали культовые песни «Закрой за мной дверь, я ухожу», «Спокойная ночь», «Мама, мы все сошли с ума», «Дальше действовать будем мы» и «Группа крови».

Продвижению альбома за границей помогла американская певица Джоанна Стингрей, которая в 80-е не раз приезжала в СССР и даже стала женой Каспаряна. Благодаря ей «Группа крови» стала продаваться и в США.

Фото: Фотохроника ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин

Лучший актер

Цой к 1988 году успел прославиться не только как музыкант. Он снялся в нескольких популярных фильмах, в том числе в «Ассе» Сергея Соловьева и в «Игле» Рашида Нугманова, где также играл лидер «Звуков Му» Петр Мамонов. За роль в «Игле» Виктора признали лучшим актером года по результатам опроса журнала «Советский экран».

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Следующий студийный альбом «Кино» «Звезда по имени Солнце» сделал группу еще популярнее. Команда выступала на крупных площадках вроде дворца спорта «Юбилейный», стадиона «Лужники», а также в Дании, Франции и даже США, что было большим успехом для советских музыкантов.

Кадры из фильма «Игра Remix». Фото: filmpro.ru; ИТАР-ТАСС / ООО «Кинокомпания "ОЛС-фильм"»

Роковая поездка

Альбом «Звезда по имени Солнце» 1989 года стал последним, который вышел при жизни Цоя. В 1990 году группа успела записать только песню «Красно-желтые дни» и несколько демо.

Во время небольшого отпуска в период между гастролями Цой был на рыбалке в Латвии. По дороге обратно 15 августа Виктор ехал в машине и вылетел на встречную полосу на 35-м км трассы Слока – Талси неподалеку от Риги.

Автомобиль «Москвич-2141» музыканта врезался в пассажирский автобус «Икарус». Удар оказался насколько сильным, что Цой скончался на месте аварии. Музыканта похоронили 19 августа на Богословском кладбище в Петербурге.

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Гибель кумира оказалась шоком для поклонников группы и общественности. В интернете до сих пор фигурируют слухи о «настоящей» причине смерти Цоя, в том числе говорят об убийстве, суициде и криминальных разборках.

Восьмая пластинка «Кино», названная в честь группы и известная под именем «Черный альбом», вышла в январе 1991 года. В ее основу легли доработанные черновики песен, которые создавались еще при жизни Цоя. Посмертная запись лидера «Кино» понравилась фанатам, критикам и друзьям Виктора.

Памятник на месте смерти Цоя. Фото: ИТАР-ТАСС / Виктор Лисицын

Воспоминания друзей

«Вообще, как мне кажется, «Кино» у нас в России, пожалуй, единственная группа из тех, что я видел, которая была действительно группой в настоящем понимании этого слова. То есть люди, вместе делающие одно и то же дело и держащиеся эстетики того, что они делают, и на сцене, и в жизни», – Борис Гребенщиков.

«Мне не нравилось то, как он изменился в последние годы. Вероятно, это болезнь, которой переболели многие рок-музыканты. Деньги, девочки, стадионы – и ты начинаешь забывать старых приятелей, держишь нос вверх и мнишь себя суперкрутым. Что же, не он первый и не он последний. Все мы люди. Просто я несколько удивлен тем, что после смерти из него пытаются сделать некоего ангела. Не был он ангелом, как не был и демоном. Как и все мы, он был просто человеком со своими плюсами и минусами. Но в нашей стране желательно погибнуть, чтобы стать окончательно популярным. Пока ты жив, тебя почему-то не ценят. Примеров тому, как известно всем, масса», – Майк Науменко.

«Одиночество, справедливость, доброта и черный цвет монаха – таков Цой в «Кино», в кино и ежедневно. Это большая, честная романтика. Мы пошли вслед за Цоем, наплевав на цинизм, безверие и общую смутность нашего времени. И правильно сделали», – Артемий Троицкий.

Фото: Игорь Мухин