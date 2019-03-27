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Черная Мамба, «Дантист» и «Вешатель»: топ-5 фильмов Тарантино, вышедших в 21 веке

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Тарантино и его именная звезда на Аллее славы Голливуда, 21 декабря 2015
© Фото: Kevork Djansezian / Reuters

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Острые диалоги, непредсказуемый сюжет и эстетическое удовольствие – вот за что мы все любим фильмы Квентина Тарантино, которые не спутаешь ни с чем другим.

В конце 2018 года в Оксфордский словарь английского языка внесли более 100 новых слов, связанных с кинематографом. Туда также вошли термины, образованные от фамилий культовых режиссеров.

В качестве примера: слово «линчиановский» с тех пор обозначает «напоминающий или подражающий произведениям Дэвида Линча» (режиссер известен сюрреалистичными и постмодернистскими работами).

«Тарантиновский» же – «стилизованное насилие, нелинейный сюжет, отсылки, острые диалоги». 27 марта 2019 года Квентину Тарантино исполняется 56 лет. В честь такой даты «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие фильмы режиссера, вышедших в 21 веке.

«Бесславные ублюдки» (Inglourious Basterds) 2009

 

Тарантино умеет создавать культовые картины. А еще он умеет фантазировать. «Бесславные ублюдки» как раз про то и другое: фильм повествует о группе американских солдат-евреев, которые во время Второй мировой войны наводили страх на нацистов.

Вся эта история (Квентин писал сценарий около 10 лет), конечно, частично основана на реальных событиях, но ближе к концу она начинает сильно удивлять.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.9/8.3 из 10

Жанр: боевик, драма, комедия, военный

Фото: kinopoisk.ru
 

«Джанго освобожденный» (Django Unchained) 2012

 

Расизм, жестокие драки и океаны крови, хлещущей словно из шланга… Как и почти во всех фильмах Тарантино, в этой картине все это есть. Однако она особенная: это первый полноценный вестерн Квентина, о котором он мечтал много лет.

Сначала нас знакомят с охотником за головами по прозвищу «Дантист». Он занимается отстрелом опасных преступников. Работа сложная – без помощника не обойтись. Но где найти надежного товарища, который согласится на низкую зарплату?

Тут то и появляется главный герой – беглый раб по имени Джанго. Самое интересно то, что у него тоже есть свои мотивы для трудоустройства.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.2/8.4 из 10

Жанр: драма, вестерн, приключения, комедия

Фото: kinopoisk.ru
 

«Омерзительная восьмерка» (The Hateful Eight) 2015

 

Фильм начинается с великолепной съемки в зимних лесах штата Вайоминг. Охотник за головами «Вешатель» везет пленницу на казнь. По пути к нему присоединяется парочка путешественников.

Метель загоняет путников в домик госпожи Минни, где находятся несколько колоритных личностей: генерал конфедератов, мексиканец, ковбой. Но один из посетителей – не тот, за кого себя выдает.

Самое лучшее в этом фильме – диалоги. Они гипнотизируют. И даже самые внимательные зрители разочаруются, когда их догадки в очередной раз окажутся неверными. Прекрасное чувство!

Кстати, действия фильмов «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» происходят в одной вселенной. Но между собой они никак не связаны.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.9/7.8 из 10

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив, вестерн

Фото: kinopoisk.ru
 

«Город грехов» (Sin City) 2005

 

В Городе грехов преступления совершаются буквально на каждом шагу, и даже власти не стараются спасти ситуацию. Тем не менее один из жителей пытается найти убийцу своей подруги. Другой, фотограф, становится случайным свидетелем убийства и старается скрыть преступление.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.8/8.0 из 10

Жанр: боевик, триллер, криминал, детектив

Продолжение: «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (2014) снято Робертом Родригесом и Фрэнком Миллером

Фото: kinopoisk.ru
 

«Убить Билла» (Kill Bill: Vol. 1) 2003

 

У беременной наемной убийцы Черная Мамба свадьба. Все идет прекрасно до того момента, как некий Билл выстреливает ей в голову.

Героиня приходит в себя спустя четыре года. Единственное, чего она хочет, – найти тех, кто ее предал. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Черной Мамбы.

В 2003 году, отгремев по миру, этот фильм окупился в шесть раз и оставил мощный след в культуре. Трудно поверить, что его еще кто-то не видел (как и все предыдущие).

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.6/8.1 из 10

Жанр: боевик, триллер, криминал

Продолжение: «Убить Билла 2» (2014)

Фото: kinopoisk.ru

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