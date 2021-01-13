Лифт с четырьмя пассажирами сорвался в шахту в Красноярске

В красноярской новостройке едва не рухнул лифт с пассажирами. Несколько девушек и ребенок сначала заметили подозрительную тряску, а затем несколько раз срывался в свободное падение, пишет "360".

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Канал публикует видео инцидента.

Когда двери кабины открылись, люди стремительно покинули лифт. Вероятно, от падения лифт спасли уловители.

Как сообщила телеканалу «Енисей» одна из пассажирок, лифт пытался подняться, но все равно падал.

Незадолго до случившегося строители с нарушениями перевозили габаритный мусор, из-за этого кабину перекосило, сообщили в управляющей компании. В настоящее время лифт исправен.