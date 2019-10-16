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Картина дня: падение лифта в петербургском БЦ и дисквалификация фигуристки Кошевой

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© Фото: Pixabay

Темы дня

Что случилось с лифтом и почему петербургская спортсменка не сможет выступать два года.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало падение лифта в бизнес-центре «Мельник» в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (13:45), Gazeta.spb.ru (14:35) и Piter.tv (14:35).

Инцидент в бизнес-центре на улице Профессолра Качалова случился днём 16 октября. Лифт сорвался с девятого этажа.

Кабина вместе с пассажирами пролетела полтора метра, после чего остановилась. Как оказалось, происшествие случилось из-за попадания в шахту постороннего предмета.

В результате инцидента никто не пострадал.

Второй темой, по данным «Монитора», стала дисквалификация петербургской фигуристки Кошевой. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (11:35), канал «Санкт-Петербург» (12:40) и 78.ru (13:20).

Александра Кошевая, согласно результатам обследования, во время Всемирной зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году принимала лекарство торасемид. Оно считается допингом.

Спортсменка рассказала, что не знала, что препарат запрещен. Она принимала его без консультации с врачом.

Кошевую, которая завоевала бронзу на Универсиаде в парном катании, дисквалифицировали на два года.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал запуск электропоезда «Ласточка» из Петербурга до Кузнечного. Быстрее всех об этом рассказали 78.ru (17:05), «Мой район» (17:25) и «Фонтанка» (17:45).

Между Финляндским вокзалом и Кузнечным будут курсировать составы из семи вагонов. Они начнут ездить с 25 октября.

«Ласточки» будет останавливаться на станциях Девяткино, Токсово, 69 км, Сосново, Лосево, Громово и Приозерск.

Самыми оперативными в Петербурга стали «Фонтанка», «Росбалт» и Пятый канал.

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