Лифт упал вместе с пассажирами в жилом доме в Петербурге

В жилом доме в Невском районе на Ивановской ул., 6 оборвался трос лифта, когда в нем ехали трое человек. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Обрыв произошел, когда кабина проезжала второй этаж. Лифт двинулся вниз и на первом этаже включилась автоматическая защита от падения.

Пассажиров освобождала специальная бригада - самостоятельно выбираться из лифта небезопасно.

В результате происшествия пострадавших нет.