Под Выборгом убили депутата и бизнесмена Александра Петрова

Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова, которое произошло накануне вечером.

Как пишет "РГ", тело 61-летнего мужчины нашли на территории банного комплекса на его загородном участке в поселке Великое. Его застрелили, когда депутат вышел на улицу, чтобы нырнуть в речку после бани.

Стреляли, предположительно, с другого берега реки.

Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Петров был избран депутатом Совета депутатов Выборга. Он также был отцом первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Незадолго до смерти бизнесмен намеревался продать бизнес и недвижимость и уехать из России, сообщили источники 78.ru, знакомые с ситуацией.