Богатые и знаменитые: шесть зданий на набережной реки Мойки, которые должен увидеть каждый

Дом княгини Волконской

Первым жителем на этом участке набережной реки Мойки стал архитектор Доменико Трезини. Он жил до 1710 года в небольшом деревянном доме, из которого переехал в особняк на Васильевском острове. Следующим известным владельцем участка земли стал Иван Черкасов, секретарь Петра I и заведующий кабинетом Екатерины I. В 1720-х годах он построил здесь большой каменный трёхэтажный особняк с двухэтажными дворовыми флигелями. Дом из голландского кирпича был одним из первых в квартале и долгое время оставался самым большим в округе.

В 1762 году здесь жил Бирон, опальный фаворит Анны Иоанновны. В 1806 году участок перешёл княгине Александре Волконской. К этому моменту дом уже был перестроен в стиле раннего классицизма.

С сыном княгини Сергеем Волконским дружил Александр Пушкин. Они оба были декабристами, за что их отправили в ссылку. С середины 1830-х годов хозяйкой особняка стала Софья Волконская. Она решила сдавать здание поэтажно в наём. В сентябре 1836 года сюда переехала семья Пушкиных. Сюда же привезли раненого поэта после дуэли.

После трагической смерти Пушкина его жилище постоянно меняло хозяев и перестраивалось, вплоть до революции. Осенью 1924 года квартира попала в ведение Пушкинского кружка. В 1927 году в нескольких комнатах открылся первый музей поэта.

В 1980-х годах дом полностью расселили и отдали под музей. В это время прошла глобальная реконструкция и восстановление первоначальной планировки, вплоть до цвета стен. Были сделаны точные копии исторических рукописей, счетов, писем, долговых обязательств. Мемориальный музей вновь открылся для посетителей в феврале 1987 года.

Адрес: наб. реки Мойки, 12

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Доходный дом Калугиных

Четырёхэтажное здание появилось в 1852-1853 годах по заказу купца Ивана Калугина. Проектом занимался архитектор голландского происхождения Василий фон Витт. Просторный доходный дом принадлежал купеческой семье вплоть до революции.

К моменту строительства Калугин торговал сукном в Щукином дворе, был членом Депутатского собрания и заседателем 1-го департамента Санкт-Петербургской гражданской палаты. В последующие годы он был также директором Ассигнационного банка, попечителем Холерной больницы и заседателем Совестного суда.

После смерти имущество перешло к сыну Дмитрию. Он продолжил дело отца и торговал сукном. Но с возрастом отошёл от дел и жил на доходы от капиталов и недвижимости: в его собственности было три каменных дома в Петербурге и дома в Павловске. Дмитрий Калугин занимался благотворительностью, был казначеем в комитете главного попечительства детских приютов, ктитором церквей, сотрудником в комитете для призрения и разбора нищих.

Последним владельцем дома был внук купца Михаил. Он был общественным деятелем и политиком, членом IV Государственной думы. После 1917 года эмигрировал в Хельсинки, где в 1924 году скончался. В 2005 году в здании была проведена реставрация швейцарской компанией, после которой здесь находится отель.

Адрес: наб. реки Мойки, 22

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Доходный дом Суворина

Первое известное здание на участке появилось в 1723 году. Архитектор Николай Гербель построил двухэтажный каменный дом для любимого шута Петра I – Луки Чистихина. С последующие годы дом и дворовые флигели много раз перестраивались и надстраивались.

В 1877 году дом полностью изменил свой вид благодаря архитектору Александру Иванову. Угловой флигель становится трёхэтажным, дворовый – ещё на этаж выше. Вестибюль украсили лепниной, на парадной лестнице установили литые перила, а пол выложили плиткой.

В апреле 1905 года доходный дом выкупил журналист и издатель Алексей Суворин. Вместе со зданием он принял на себя долг его бывшей владелицы на 100 тыс. рублей Кредитному обществу. В следующем году архитектор Борис Зонн достроил здание до шести этажей. Долг банку Суворин так и не выплатил, поэтому здание было продано на торгах.

В 13 квартирах доходного дома работала редакция газеты «Русь», а во дворовом флигеле размещалась её типография. Позже первые два этажа заняло издательство «Cельский вестник». В марте 1917 года в одной из квартир поселилось издательство газеты «Правда». В январе 1984 гда в доме был открыт музей «В.И. Ленин и газета Правда». После распада СССР он был реорганизован в «Музей печати Санкт-Петербурга».

Адрес: наб. реки Мойки, 32

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дом Чичерина

В 1716-1720 годах на участок между Мойкой, Большой Морской улицей и Невским проспектом был перенесён Морской рынок. После нескольких пожаров Растрелли предложил построить здесь временный Зимний дворец. 25 декабря 1761 года в нём скончалась императрица Елизавета Петровна.

Когда временный дворец был разобран, Екатерина II подарила часть освободившейся земли генерал-полицмейстеру Петербурга сенатору Николаю Чичерину. По заказу нового владельца здесь появился четырёхэтажный дом. Автор проекта неизвестен, но здание стало одним из самых старых на Невском проспекте.

С конца XVIII века дом на углу Мойки был местом, где жили богатые вельможи и самые известные люди Петербурга. Им владели знатные дворяне и влиятельные купцы. В нём находилась первая в Петербурге частная Вольная типография, а ещё скульптурная мастерская Винченцо Мадерни. В части здания по Большой Морской улице располагался ресторан «Talon», где бывала вся знать Петербурга, в том числе Пушкин.

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В 1958 году Степан Елисеев приобрёл старинный особняк Чичерина. По его распоряжению дом был перестроен архитектором Николаем Гребенка. Он заменил нижние колонны в центре фасада массивными пилонами, ввёл круглые окна, перестроил Большой зал, а также расширил дворовые флигели и переделал фасад в приёмах ранней эклектики.

В 1902-1904 годах особняк был реконструирован Степаном Елисеевым (внуком первого Степана). При нём была создана отделка интерьеров в исторических стилях и формах модерна. Все владельцы особняка были коллекционерами и собрали много произведений искусства, находящихся на данный момент в Эрмитаже. Сейчас здание перестроено под роскошный отель.

Адрес: наб. реки Мойки, 59

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Усадьба Демидовых

Красивая усадьба знаменитых промышленников Демидовых скрыта от посторонних глаз одноэтажной пристройкой. Дом окружён со всех сторон соседними зданиями и практически не виден. Внутри расположен яблоневый сад и уникальная чугунная веранда с раздвоенной лестницей.

История дома началась с Григория Демидова. По его заказу архитектор Савва Чевакинский в 1759 году возвёл большой особняк в стилях классицизма и барокко. Дом был украшен барельефами и колоннами ионического типа. Только самый богатый промышленник империи мог позволить себе потратить огромное количество чугуна на установку металлической веранды.

В фамильной усадьбе выросло несколько поколений, пока род Демидовых не начал угасать в середине XIX века. Особняк сдали в аренду Английскому клубу и Петербургской консерватории. Здание пережило несколько перестроек и перепланировок, после которых изначальная архитектура дома была полностью утрачена. В советское время здесь долгое время находилось конструкторское бюро. В настоящее время усадьбой Демидова владеет коммерческая организация.

Адрес: наб. реки Мойки, 64

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дворец Юсуповых

С самого основания Петербурга на этом участке находилась усадьба царевны Прасковьи Ивановны, племянницы Петра I. В 1742 году особняк приобрёл генерал Шувалов. Современное здание было построено в 1770-х годах по проекту Жана-Батиста Валлен-Деламота. В оригинальном виде до наших дней сохранились триумфальные ворота и ограда с классической колоннадой.

В 1795 году Екатерина II выкупила дворец в казну и подарила его графине Браницкой. У неё здание выкупил в 1830 году Борис Юсупов. Вплоть до революции домом владели пять поколений династии. Всего же в России им принадлежали 57 различных дворцов.

В 1832-1834 годах архитектор Михайлов расширил один из корпусов здания и вместил туда пять залов и знаменитый театр. В 1914 году во дворце появились Большая гостиная, Большой зал и Столовая. Юсуповский дворец вошёл в историю и как место убийства Григория Распутина в 1916 году.

Во время войны дом сильно пострадал, но был восстановлен в ходе масштабной реставрации под руководством Ирины Бенуа. Сейчас внутри располагается большой многофункциональный историко-культурный центр.

Адрес: наб. реки Мойки, 94

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov