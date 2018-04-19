В Петербурге задержали двух мигрантов, пытавшихся примкнуть к террористам при помощи Telegram

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета задержали двух человек, которых подозревают в подготовке к вступлению в террористическую организацию.

По версии следователей, двое граждан одной из среднеазиатских республик с декабря 2017 года по апрель 2018 года через интернет разговаривали о своих намерениях с человеком, чья личность еще не установлена. Подозреваемые сообщили ему желании вступить в международную террористическую организацию, действующую на Ближнем Востоке. В Следственном комитете подчеркнули, что они общались через месенджер Telegram.

Подозреваемые 10 апреля купили авиабилеты, чтобы добраться в страну, где находится тренировочный лагерь террористов. Собеседник подсказал мигрантам, как добраться в обход правоохранительных органов, но сотрудники Следственного комитета, МВД, ФСБ и Росгвардии успели задержать их в Петербурге.

В отношении двух молодых людей возбуждено уголовное дело о покушении на участие в деятельности террористической организации. Следователи решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Мессенджер Telegram нередко упоминается властями РФ как способ общения террористов. ФСБ требовала от создателя сервиса Павла Дурова предоставить ключи шифрования, чтобы получить доступ к зашифрованным данным, однако разработчик не раз говорил, что это невозможно сделать из-за технических ограничений.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил заблокировать Telegram на территории России. В настоящее время Роскомнадзор пытается ограничить доступ к мессенждеру, который, несмотря на ограничения, продолжает работать.

Читайте также:

Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров предложил пользователям Telegram посмотреть в глаза родственникам жертв теракта в метро Северной столицы.

«Я не знаю, кто пользуется Telegram из депутатов, но пусть те, кто пользуются, посмотрят в глаза людям, близким погибших в теракте в метро», – сказал Макарова.

Спикер ЗакСа добавил, что подготовка взрыва в метро, который 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек, велась при помощи Telegram. Макаров отметил, что необходимо поддержать позицию правоохранительных органов по блокировке мессенджера.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.