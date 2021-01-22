Кипр открывает границы для россиян

Островное государство Кипр открывает для туристов из России свои границы с 1 марта. Соответствующее решение принял Совет министров Кипра.

Известно, что карантин соблюдать не придется, достаточно будет предъявить отрицательный тест на COVID-19. Так, пассажиры из 56 стран с 1 марта смогут пересекать границу с Кипром и не тратить 2 недели отпуска на карантин.

Среди стран, которые смогут посещать Кипр есть Россия, страны ЕС и Европейской экономической зоны. Кроме того, на острова могут попасть граждане из Великобритании, Белоруссии и Украины. Примечательно, что страны будут разделены по категориям. Так, странам «красной» зоны нужно предъявить отрицательный тест ПЦР и повторный после въезда. Вероятно, Россия будет считаться «красной» зоной.