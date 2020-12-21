Более 20 стран мира закрыли границы с Великобританией

На сегодняшний день уже более 20 стран прекратили полное транспортное сообщение с Великобританией.

Самая первая оперативно отреагировала Голландия. Затем, так же почти сразу свои транспортные передвижения через границы Великобритании прекратили в Бельгии. Сначала Бельгия закрыла границы всего на сутки, но сейчас ограничительные меры продлены. Далее уже последовал целый список стран, а именно - Италия, Болгария, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Финляндия, Турция, Канада и Швейцария. Саудовская Аравия, в свою очередь, пока что приостановила только авиасообщение.

В Швеции пока что просто закрыли въезд гражданам из Великобритании, а вот в Греции и Кипре въезд остался открытым, однако, приезжие в Грецию должны будут провести семидневный карантин, а Кипр попросит их остаться на целых две недели.

Напомним, ранее мы сообщали, что В Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который оказался ещё более заразной инфекцией.