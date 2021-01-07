Власти Финляндии продлили ограничительные меры для Россиян на пересечение границы

В Финляндии власти приняли решение о продлении ограничительных мероприятий по пересечению границы страны Россиянами до девятого февраля 2021 года.

"Эпидемия коронавируса по-прежнему явно распространяется во всем мире, и число инфекций в большинстве стран растет быстрее, чем в Финляндии. Таким образом, ослабление ограничений не оправдано" - сказано в заявлении, которое было опубликовано в ведомстве министерства внутренних дел Финляндии.

Для принятия ограничительных мер власти Финляндии наблюдают за количеством заболевших коронавирусной инфекцией на 100 000 человек в течение двух недель. На данный момент времени Российская Федерация в этом критерии находится не в лучшем положении.

Ограничения на пересечение границы с Финляндией пока сняты для выезда из Ватикана в Финляндию,а также ограничений нет между Финляндией и Австралией, Руандой, Сингапуром, Таиландом и Новой Зеландией, но исключительно для граждан этих государств.