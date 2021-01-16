С 27 января россияне смогу улететь в Финляндию, Индию и еще две страны

С 27 января Россия возобновляет авиасообщения на взаимной основе с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба.

В Хельсинки самолеты полетят из Петербурга и Москвы - дважды в неделю, в Дели, Доху и Ханой - только из из Москвы.

Сообщение возобновляется только при соблюдении эпидемиологических показателей (заболеваемость на 100 тыс. населения за 14 дней).

Рейсы в Каир будут летать чаще - теперь пять раз в неделю.

Как писал Санкт-Петербург.ру, авиасообщение между странами во всем мире было прервано весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Первой страной, куда снова стали летать самолеты из Москвы, стала Турция. С 1 августа выполнялись рейсы в Анкару. В настоящее время Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам.

Недавно снова был введен запрет на перелеты в Великобританию, так как в этой стране новый локдаун из-за мутировавшего коронавируса.