Подать заявку на визу в Финляндию можно с 7 сентября

С 7 сентября стартует прием документов на финскую визу. Визовые центры Санкт-Петербурга начинают работу, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Пока что поехать в Финляндию нельзя, о сроках открытия границ не сообщалось.

Отметим, что границы с большинством стран мира закрыты с весны из-за пандемии коронавируса. В августе несколько стран разрешили въезд российским туристам, например, Турция, Великобритания, Танзания и др. В сентябре ряд европейских государств сообщили о намерении открыть въезд для россиян.

Страны СНГ не спешат снимать запреты, хотя в августе обсуждались варианты открытия границ.

Вопрос въезда иностранцев для властей многих государств является сложным. В основном, руководители ориентируются на эпидемиологическую обстановку в стране, насколько высока заболеваемость.