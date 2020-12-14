Финляндия продлила запрет на въезд в страну туристам из России

Правительство Финляндии решило продлить запрет на въезд российских туристов в страну. Граница была закрыта на пересечение до 13 декабря, однако, запрет решили продлить до 12 января следующего года из-за напряжённой эпидемиологической ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Ассоциация туроператоров России информирует, что так как произошёл резкий скачок вверх случаев заражения коронавирусной инфекции, то правительство Финляндии приняло решение пока повременить с туристами из России.

На данный момент въезд в Финляндию разрешён гражданам только нескольких стран. В этот список стран входят Япония, Южная Корея, Сингапур, Руанда, Таиланд, Австралия, Новая Зеландия.