«Победа» запустит прямые рейсы из Петербурга в Берлин

Бюджетная авиакомпания «Победа» начнет выполнять рейсы из Северной столицы в Берлин. Рейсы в столицу Германии будут выполняться четыре раза в неделю.

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Самолеты авиакомпании также начнут летать из Москвы в бельгийский Брюгге и голландский Эйндховен семь раз в неделю.

Когда именно «Победа» начнет составлять график полетов, не уточняется.

«Победа» базируется в столичном аэропорту «Внуково». За прошлый год ее услугами воспользовались более 4,5 млн пассажиров. Сейчас из Петербурга «Победа» летает по четырем зарубежным маршрутам – в Лондон, Стамбул, Милан и Тбилиси.