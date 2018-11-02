«Победа» запустит прямые рейсы из Петербурга в Сочи

Бюджетная авиакомпания «Победа» с 22 декабря открывает прямые рейсы из Петербурга в Сочи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Билет будет стоить от 499 рублей в одну сторону. Время в пути составит около трех часов. Лайнеры будут летать до Сочи из Петербурга два раза в неделю – по средам и субботам.

Сочи стал 20-м городом маршрутной сети «Победы» из Петербурга. Среди других российских направлений авиакомпании из аэропорта Пулково: Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкала, Минеральные Воды.

Ранее «Победа» возобновила прямые рейсы из Петербурга в Тбилиси после того, как власти Грузии отказали авиакомпании в выдаче разрешения на полеты.

«Победа» является дочерним предприятием «Аэрофлота».