«Победа» отменила рейсы с 26 октября по 1 ноября из Петербурга в Тбилиси

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Тбилиси из Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми с 26 октября по 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Решение связано с отказом властей Грузии в выдаче разрешения на полеты.

«После согласования необходимых слотов с аэропортом Тбилиси, "Победа" начала продажу билетов на рейсы в июле 2018 года, на данный момент забронировано свыше 17 000 билетов.

Вместе с тем грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение всех заявленных рейсов из Тбилиси в регионы РФ, к обслуживанию которых не была допущена российская авиакомпания "Победа"», – сообщили в компании.

В организации добавили, что пассажиры смогут полностью вернуть деньги за билеты.