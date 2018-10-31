«Победа» возобновит полеты из Петербурга в Тбилиси 2 ноября

Авиакомпания «Победа» возобновит полеты в Грузию из Петербурга со 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В компании подчеркнули, что власти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам.

«Авиакомпания «Победа» обращает внимание, что время вылета всех рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми скорректировано. Соответствующая информация направляется каждому клиенту индивидуально», – добавили в организации.

Полеты лайнеров были приостановлены 26 октября. В «Победе» заявили, что не удалось получить необходимые разрешения от властей.