«Победа» возобновит полеты из Петербурга в Тбилиси 2 ноября

Лучшее в Петербурге
Домашний уют: кафе и рестораны Петербурга с каминами
«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно провести уютный вечер перед камином.
Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку
«Санкт-Петербург.ру» сделал подборку «секретных» мест Северной столицы, которые стоит записать, если вы хотите насладиться произведениями классиков бесплатно.
Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый
Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.