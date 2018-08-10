«Победа» запустит рейсы из Петербурга в Лондон, Стамбул и Милан

Авиакомпания «Победа» запустит регулярные рейсы из Петербурга. С октября самолеты из Пулково начнут летать в Милан, Лондон и Стамбул, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В столицу Турции лайнеры будут отправляться ежедневно с 28 октября, а в лондонский аэропорт Станстед – с 12 октября по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Улететь в Милан из Петербурга можно будет по вторникам, четвергам и воскресеньям. Первый рейс состоится 11 октября.

В настоящее время добраться до столицы Великобритании можно самолетами «России» и British Airways, а в Стамбул – «России» и Turkish Airways.