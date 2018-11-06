Между Петербургом и Карелией «Ласточки» запустят на месяц раньше

Для увеличения потока туристов в Карелию, Петербург и Ленобласть было принято решение запустить поезд дальнего следования «Ласточка» на 350 мест по маршруту Петербург – Выборг – Сортавала – Маткаселькя.

Организацию железнодорожного сообщения обсудили на встрече 6 ноября глава Карелии Артур Парфенчиков и начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков.

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О запуске маршрута сообщалось в сентябре этого года, сейчас дату перенесли на месяц раньше.

Путь на новом поезде займет около 6 часов. Сначала эта «Ласточка» начнет ходить только по выходным и праздничным дням, но если у туристов будет спрос на этот маршрут, то его расписание скорректируют.

Маткаселькя – это ближайший населенный пункт к популярному туристическому объекту Рускеала. Там уже отремонтировали вокзал и обустроили платформу для пассажиров.