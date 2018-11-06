Между Петербургом и Псковом в новогодние каникулы будут курсировать дополнительные «Ласточки»

Во время новогодних праздников между Петербургом и Псковом пустят несколько дополнительных поездов «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Поезд №813 отправится в Псков 30, 31 декабря, 2, 4 и 7 января. Из Северной столицы он выдвинется в 13:00, время в пути составит 3 часа 30 минут. Этот же поезд поедет в Псков 8 января в 13:15.

В обратном направлении воспользоваться поездом №814 можно в те же даты. Время отправления 30, 31 декабря, 2, 4 и 7 января – 12:00, а 8 января – 12:15.

Руководство ОЖД отметило, что решение связано с повышенным спросом. Продажа билетов уже открыта.