В мае 2019 года запустят «Ласточки» от Петербурга до Рускеалы через Выборг и Сортавалу

Весной 2019 года скоростной поезд «Ласточка» начнет ходить от города Сортавала и горного парка «Рускеала» в Карелии до Выборга и Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Предполагается, что каждый поезд будет состоять из пяти вагонов. В них смогут разместиться 349 человек.

Пассажирам предоставят беспроводной интернет, а также кулеры с водой. Желающие смогут заказать горячие питание.

Первые «Ласточки» планируют запустить в мае следующего года. «Надеемся на дополнительный приток иностранных и, в частности, финских туристов. Уверен, что поезд будет востребован», – сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.