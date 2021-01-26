Движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат

По информации, которая была предоставлена Дирекцией комплекса защитных сооружений Петербурга во вторник, 26 января, движение автомобильного транспорта по тоннелю петербургской дамбы будет ограничено с 25 по 26 января и с 27 по 28 января.

Тоннель перекроют в связи с проведением ремонтных работ. Сообщается, что въезд в тоннель может быть перекрыт полностью для того, чтобы была введена и выведена подъемная техника. Тоннель будет перекрыт на протяжении не более чем 10 минут.

Автомобилистам советуют учитывать информацию об ограничении движения по тоннелю, планируя маршруты передвижений.