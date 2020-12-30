Станцию метро "Парк Победы" закроют на два дня

Вход и выход станции метрополитена «Парк Победы» будут закрыты 3 и 4 января. Данная информация была опубликована на странице СПб ГКУ «Организатор перевозок» в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной закрытия станции стали ремонтные работы. В течение двух дней в вестибюле «Парка Победы» будет осуществляться замен плит перекрытия эскалаторов № 1 и № 3. Специалисты проведут масштабные работы. Кабины досмотра будут частично демонтированы, напольное покрытие вскроют, кроме того, будут сняты универсальные турникеты.

Ранее сообщалось, что специалисты проведут капитальный ремонт на станции «Маяковская». По этой причине станция будет закрыта с 10 января. При этом у пассажиров сохраняется возможность пересадки с первой линии метро на третью.