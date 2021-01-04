"Парк Победы" не будут закрывать на ремонт

Петербургский метрополитен опроверг информацию о закрытии станции метро «Парк Победы» на ремонт до 5 января. Как пишет "КП", станция работает в обычном режиме.
О закрытии сообщили в «Организаторе перевозок», предупреждая, что 3 и 4 января станция будет закрыта из-за ремонта опорных плит эскалаторов.
"ДП" пишет, что ремонт эскалаторов на станции "Парк Победы" намечен на апрель 2021 года. Закрывать станцию полностью не планируется.
Как писал Санкт-Петербург.ру, с 9 января начинается ремонт на станции "Маяковская". Будет закрыт верхний вестибюль и наклонный ход станции.