Из-за ремонтных работ изменится движение на ЗСД

В районе Северного участка ЗСД в Санкт-Петербурге, в ночь с 14 на 15 октября будут проводиться ремонтные работы по демонтажу высоковольтных проводов ПАО «Россети Ленэнерго». В связи с работами будет необходимо на небольшое время перекрыть направление с двух сторон основного хода ЗСД в районе реки Каменка, не доезжая КАД (Север) — двигаясь в северном направлении, а также после КАД (Север) — двигаясь в южном направлении. О данной ситуации на Скоростном диметре сообщила компания ООО «Магистраль Северной столицы». Движения будут ограничены в интервалах: с 02:00 до 02:15, с 02:35 до 02:50 и с 03:05 до 03:20.

Для выбора другого пути движения, водителям рекомендуют пользоваться съездом на Богатырский проспект, а в сторону южного направления — на КАД (Север)