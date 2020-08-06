Какие съезды закроют на ЗСД на выходных

Плановые работы пройдут на ЗСД в августе. Ремонту подвергнется дорожное покрытие, что осложнит жизнь автомобилистам, поскольку движение будут периодически ограничивать и закрывать.

Ряд съездов будут закрыты уже в ближайшие выходные:

с 8 августа до 11:00 9 августа перекроют въезд с Богатырского проспекта на ЗСД в сторону центра;

с 22:00 7 августа до 14:00 9 августа — съезд с ЗСД на Приморский проспект;

с 22:00 7 августа до 9:00 9 августа будет закрыт съезд с ЗСД на Богатырский проспект и разворот для повторного въезда на ЗСД в сторону центра; съезд возможен только на Планерную улицу;

в ночь с 8 на 9 августа на три часа закроют съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от КАД (Юг).

Напомним, в июле петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы решило проверить тарифы на ЗСД, которые были повышены в начале года. Граждане обращались в УФАС с просьбой уточнить причины увеличения стоимости.