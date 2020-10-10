На Ваське ограничат движение на двое суток

В Петербурге на Васильевском острове пройдут съемки очередного фильма. На этот раз съемки состоятся для художественного фильма «Капитан Волконогов бежал».

Ограничения движения запланированы с 05:00 12 октября до 23:00 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ. Так, проезжая часть по правой стороне Кожевенной линии в сторону Большого проспекта В.О. будет сужена вдоль дома №27/1. К тому же, в указанный период автомобилисты не смогут останавливаться на участке от Косой линии до д. 27/1 по Кожевенной линии.

Напомним, что с 1 октября на участке Пулковского шоссе также действуют ограничения движения, которые продлятся до 25 ноября.