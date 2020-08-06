Васильевский остров постоит в пробках ради съемок фильма

Из-за съёмок фильма «Седьмая симфония» о Шостаковиче в Петербурге перекроют ряд улиц на Васильевском острове. Как уточняет пресс-служба комитета по транспортной инфраструктуре, с 23:00 7 августа до 05:00 10 августа автомобили не смогут проехать по набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Тифлисской улице, Тифлисскому переулку. Также вводится ограничение на остановку транспорта в указанном районе.

Съемки фильма - не единственное мероприятие, которое помешает автолюбителям свободно перемещаться по Петербургу. Легковую улицу закроют на первую половину дня 8 августа из-за первенства Санкт-Петербурга по велосипедному спорту. 12 августа с утра до обеда нельзя будет проехать по части Левашовского шоссе.

Напомним, что с 4 по 21 августа ремонт теплосети перекроет часть Среднеохтинского проспекта. Чинить канализацию начали и на улице Даля - до 30 августа.