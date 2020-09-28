Между Петербургом и Минском, возможно, появится высокоскоростная магистраль

На VII-м Форуме регионов Беларуси и России, проходящем 28-29 сентября в онлайн-формате, обсудят множество важных вопросов. Одним из таких проектов станет скоростная магистраль между странами. На форуме должны заключить несколько соглашений сразу с пятью регионами России.

На данный момент, чтобы добраться поездом из Петербурга до Минска, необходимо потратить 13-14 часов. В связи с этим комитет Союзного государства работает над проектом высокоскоростной ж/д магистрали протяженностью 2,5 тысячи километров. Дорога пройдет через четыре государства. Так, магистраль пройдет из Петербурга до Гамбурга, через Минск и Варшаву. Отмечается, что все страны одобрили данный проект.