На Мурманском шоссе установят ограждения от лосей

Для безопасности лосей на трассах Ленинградской области устанавливают ограждения. Некоторые участки уже готовы. Так, специальные ограждения уже установлены у трасс «Скандинавия» и «Сортавала». В общей сложности защитных конструкций уже появилось на 180 км.

На данный момент планируется установить новое ограждение — сетку. Такая сетка, снижающая количество аварий с участием диких животных, будет установлена вдоль Мурманского шоссе.

Известно, что уже существует практически две сотни километров подобных ограждений, которые помогут предотвратить многие аварии, а также уменьшить количество ДТП с участием лосей и других диких животных.