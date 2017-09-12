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GREENVALD: отдохнуть от суеты Петербурга и опробовать необычный веревочный парк

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Можно приехать сюда на денек, остаться в уютном коттедже на неделю или устроить большой праздник в сосновом лесу с видом на озеро.

В GREENVALD Парк Скандинавия, который находится недалеко от Рощино, вы можете организовать корпоратив, свадьбу, выпускной, банкет, тимбилдинг, день здоровья и мероприятие на любой вкус и бюджет. Возможен выбор как меню ресторана для небольших групп, так и банкета или фуршета до 150 человек.

Гостей ждет внимательное обслуживание, возможна организация выступлений артистов, фокусников, сопровождение диджея, ведущего, фотографа и видеооператора. По запросу зал ресторана и терраса могут быть дополнительно тематически декорированы одним из выбранных вами дизайнеров и флористов.

Программа для проведения корпоративов предполагает проведение различных спортивных состязаний: от прохождения веревочного парка, игр на ориентирование, стрельбы в лучно-арбалетном тире до спортивной рыбалки. Для свадеб в теплое время года предоставляется терраса – шатер до 150 человек в сосновом лесу с видом на озеро. Для желающих возможно проведение выездной регистрации, на банкете пробочный сбор не взимается, при заказе свадьбы от 200 тыс. рублей – коттедж для молодоженов в подарок.

Комплекс состоит из пяти коттеджей, панорамного ресторана с видом на озеро FLANK Grill&BBQ с летней террасой, русской бани, ивент-площадки с шатрами 150 кв. метров и отдельным туалетом для проведения свадеб, выездных регистраций, выпускных, дней рождений и копроративных мероприятий.

Коттеджи рассчитаны на четырех человек с возможностью дозаселения еще двух человек на диван за дополнительную плату. Каждый дом располагает просторной террасой с видом на озеро и оснащен мини-кухней с микроволновой печью, холодильником, чайником, посудой и столовыми приборами на шесть человек, средствами для мытья посуды. Санузлы оборудованы душевыми кабинами, теплым полом и полотенцесушителем и электровытяжкой, что позволяет быстро просушить одежду в отдельном помещении после зимней прогулки или сильного дождя. Гостям бесплатно предоставляются туалетно-косметические принадлежности, постельное белье, полотенца (в т.ч. кухонное) и прочая утварь.

В каждом коттедже есть удобства для проживания с детьми – детские горшки, скамейки, возможна установка манежа по предварительному заказу. Коттеджи оборудованы кабельным телевидением и регулируемыми электронагревателями. Кроме того, гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на территории в 100 метрах от коттеджа. Около коттеджей есть бесплатная гриль-зона с большим мангалом, столом и крытым павильоном, можно приобрести угли или дрова, розжиг, взять на прокат шампура.

В комплексе много современных развлечений для активного отдыха: веревочный парк с протяженность трас 1,5 км и пролетами над озером, форелевая рыбалка, лучно-арбалетный тир, прокат велосипедов, байдарок, лодок, палок для скандинавской ходьбы, мячей, бадминтона, фрисби, удочек и спиннингов. Есть бесплатные детские батуты, детские площадки, детский скалодром для детей разного возраста от одного года. В парке имеется уникальная детская веревочная трасса с непрерывной страховкой для детей от 120 см ростом с пролетом над частью озера. По соседству есть два небольших пляжа.

В районе парка много достопримечательностей: музей Ялкала, Гора Высокая, Линдуловская роща, линия Маннергейма, Зеленогорск и залив (15 км), Репино, горнолыжные курорты Пухтолова гора (8 км), Коробицыно (44 км) и Игора (56 км). Дорога от комплекса GREENVALD Парк Скандинавия до аэропорта Пулково составляет 79 км, до Петергофа - 82 км, Выборга - 83 км, Лаппеенранты - 140 км, Хельсинки - 330 км.

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