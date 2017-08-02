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Пять знаменитых дворов-колодцев в Петербурге - АДРЕСА

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© Фото: Instagram / @nau_spb

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Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

Восьмиугольник на Малом проспекте П. С.

 

Двор-колодец на Малом проспекте Петроградской стороны, неподалеку от станции метро «Спортивная» (всего 200 метров), является самым известным в Северной столице.

При выходе из метро двигайтесь по подземному переходу к Большому проспекту П. С., далее через пешеходный переход к Ждановской набережной, и прямо до Малого проспекта ПС, затем направо к дому 1Б. Идти пешком примерно шесть минут.

Отличительная черта дома - восьмиугольник, который вы видите, подняв голову. Возможно, такая форма связана с восьмиугольной мальтийской звездой, как и двор Михайловского замка.

Опустив взгляд, можно увидеть чугунное дерево, выросшее прямо посередине двора. Среди туристов существует поверье, если прикоснуться к одному из листочков этого дерева и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Дом был построен в период с 1914 по 1916 годы. Авторы проекта: архитекторы Николай Резвый, Лев Яругский. Стиль - неоклассицизм.

Адрес: Малый проспект П.С., 1Б

Фото: Instagram / @korbanyulya

 

Двор духов на Васильевском острове

 

Колодец настолько мал и загадочен, что никто точно не знает, где он находится. Любопытным советуют сначала найти пересечение Большого проспекта и 4 линии, потом на 4 линии отыскать дом номер пять и зайти в арку.

Дальше следует искать самую дальнюю парадную по левой стороне. Открыв дверь, вы попадете в полуподвальное помещение, потом будет проходная парадная, которая как раз является переходом во Двор духов.

Сам дворик представляет собой тесный колодец размером 2х1,5 метра с маленьким окошком в небо наверху. Существует поверье, что если встать посередине Двора духов, загадать желание и посмотреть вверх, то сбудутся даже самые смелые мечты.

Здесь в начале XX века проживал художник Николай Рерих, бывший одним из крупнейших мистиков прошлого столетия.

Адрес: 4 линия Васильевского острова (точного адреса нет)
Фото: Instagram / @khmili, @kseniyashipitsyna

 

«Дом-утюг» на Фонтанке

 

Необычный по своей форме доходный дом М. М. Греховой расположен на пересечении Садовой улицы и набережной реки Фонтанки. Строили его в 1911-1912 годах по проекту знаменитого архитектора Василия Шауба. Из-за своего угловатого расположения в народе здание прозвали «дом-утюг», двор повторяет острую форму.

Зодчий решил создать новое здание в стиле неоклассицизма и в этом же стиле предполагалось декорирование фасадов, однако по причине жесткой экономии, которую заказчик дома возвел в главный принцип, Шубину пришлось нарушить целостность композиции и прибегнуть к максимально упрощенному оформлению фасада.

Адрес: набережная реки Фонтанки, 199 / Садовая улица, 128
Фото: etovidel.net, Instagram / @elina_mamontova

 

Двор доходного дома Бака на Кирочной улице

 

Еще один знаменитый двор-колодец Петербурга. Его фотографиями можно полюбоваться в большинстве путеводителей по Северной Столице. В отличие от других дворов этот украшен ленточными балконами и галереей, пересекающими его пространство, соединяя части здания на уровне второго и четвертого этажей.

Первоначально, в 1844 году, на участке современного дома 24 по Кирочной улице был выстроен дом в классическом стиле. В течение второй половины XIX века здание несколько раз меняло владельцев, а в 1904-05 годах было перестроено по проекту архитектора Бориса Гиршовича уже в стиле модерн с элементами рококо.

Дом был выстроен по заказу Юрия Бака, инженера путей сообщения, известного также по основанию в 1906 году крупной политической газеты «Речь», освещавшей идеи конституционных демократов.

Адрес: Кирочная улица, 24
Фото: the-village.ru

 

Двор-колодец на Большом проспекте

 

Если заглянуть в подворотню дома с набережной реки Карповки, можно обнаружить мрачный и загадочный двор-колодец со сквозным проходом. Этот дом был построен архитекторами А. Д. Дальбергом и К. К. Кохендерфером в начале XX века в популярном тогда стиле модерн.

Причудливости архитектуре придает необычное построение окон, выстроившихся по диагонали, следуя изгибам винтовой лестницы, проходящей внутри дома. Несмотря на то, что никаких мифов и легенд с домом не связано, двор-колодец является одним из наиболее часто посещаемых в Петербурге.

Адрес: Большой проспект П.С., 106

Фото: msp.today

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