Топ-5 ресторанов русской кухни в Петербурге

Ресторанный комплекс «Особняк Глуховского»

Открылся в январе 2017 года, расположен на набережной Адмирала Лазарева в настоящем генеральском особняке с красивой историей. В 1810-м году по проекту неизвестного архитектора было построено небольшое каменное здание на высоком подвале, с бельэтажем и мезонином. Фасад украшал портик с четырьмя колоннами в коринфском стиле и лепной фриз с цветочными гирляндами. В таком виде дом достался Александру Ивановичу Глуховскому в 1890-х годах.

Внешний вид особняка при генерале не изменился, а внутреннее убранство он все же решил переделать под себя, и нынешняя обстановка ресторанного комплекса максимально точно воспроизводит замысел генерала, его предпочтения и вкусы. Первый этаж оформлен в стиле английского клуба: темное дерево в отделке и кожаные диваны.

Попасть на второй этаж можно по отдельной парадной лестнице. Глуховской устраивал здесь балы и светские мероприятия. В интерьере третьего этажа отражена любовь генерала к Альпам. Сейчас в центре расположен большой камин, стены отделаны светлым деревом, с потолка свисают люстры, похожие на водопады стеклянных капель, и все убранство дополняется большим количеством живых растений.

Меню ресторана разработано шеф-поваром Иваном Лазаревым. За основу он взял старинные русские блюда. Неизменную классику можно заказать a-la carte на первом этаже или попробовать на банкетах. Также в меню нашлось место для привычных позиций европейской кухни, блюд на мангале и целого раздела с пиццей. В барной карте особо выделяется сет из шести видов настойки, в которых постарались сохранить оригинальную рецептуру XIX века.

Официальный сайт

Где: наб. Адмирала Лазарева, 10/18

Когда: ежедневно с 11 утра до двух ночи

Средний чек: 1300 рублей

Фото: vk.com/osobniakglyhovskogo

Ресторан «Русская Рюмочная №1»

Воспроизводит обстановку заведения, которые существовали в конце 19 века в России: венские стулья и антикварные буфеты, потертые паркетные полы и абажуры, граненые стаканы и лафитники для водки, чай в стаканах с подстаканниками, а блюда выглядят так, как и сто лет назад.

Кухня дореволюционного периода предполагает не только традиционные продукты, но и способ их приготовления. В ресторане есть специальное оборудование - аналог русской печи, где многие блюда томятся при невысокой температуре по несколько часов, например, гречневая каша с белыми грибами, запеченный поросенок и свекла для борща.

Здесь можно попробовать настоящие киевские котлеты, кулебяку с лососем, уху, холодец, блины, пельмени ручной работы, пирожки, хрустящие соленые огурцы и маринованные лесные грибы, паштет из куриной печени с коньяком, а также варенье, печенье, мармелад – все это готовится в ресторане.

Кроме того, в ресторане 215 сортов водки, включая редкие, которые не купишь в супермаркете, их можно продегустировать в специальном зале, оформленном как рюмочная прошлого века: высокие столики и буфетная стойка в старом стиле, где выстроились батареи самых оригинальных бутылок. На закуску - квашеная капуста и соленые огурцы, сало и килька с черным хлебом.

Официальный сайт

Где: Конногвардейский бульвар, 4

Когда: ежедневно с 12 дня до нуля часов

Средний чек: 1500 рублей

Фото: vk.com/stroganoffgroup

Ресторан «Штакеншнайдер»

Дом архитектора Штакеншнейдера построен более двух веков назад и в свое время являлся центом литературной и светской жизни Петербурга. Сейчас это изысканное и роскошное заведение в стиле начала XX века. Шеф-повар ресторана Сергей Семенов – настоящий знаток истинно русской кухни. Томленые и тушеные блюда из фермерских продуктов и домашние разносолы - основа русского раздела меню.

Карта вин включает в себя более 150 позиций, многие из которых представляют собой настоящий эксклюзив. Также в ресторане-гостиной возрождают традиции русского чаепития и рады предложить авторские рецепты с добавлением алтайских трав и меда, иван-чай и даже чай с бальзамом из крови марала.

Ресторан состоит из несколько залов-гостиных и атриума с декоративным фонтаном. Натуральная кожа и ковры, бархат, картины, дерево, хрусталь, бронза, лепнина на потолках – вечная классика и истинно дворцовый шик. Посуда с кобальтовой полосой изготовлена на заказ «Императорским фарфоровым заводом».

Официальный сайт

Где: Миллионная, 10

Когда: ежедневно с 8 утра до часу ночи

Средний чек: 2500 рублей

Фото: vk.com/shtakenrest

Гастропаб «Иван да Марья»

Здесь можно заново открыть для себя русскую кухню, а также попробовать уникальные сорта крафтового пива от отечественных производителей. При оформлении преобладает деревянная отделка в сочетании со старинной кирпичной кладкой здания XIX века. Всего в гастропабе четыре зала.

Меню – это традиционные русские и европейские рецепты в авторском исполнении. Для приготовления блюд используются исключительно фермерские продукты. Бефстроганов готовится из мраморной говядины и подается с картофельно-горчичным пюре. В овощной крем-суп добавляются кедровые орешки, а десерт «Коровка» выглядит по форме как брауни, но по вкусу почти не отличается от любимого советского лакомства.

Также здесь представлено около 40 сортов пива, каждый найдет для себя что-то по вкусу. Яблочный Кервиш со вкусом клубники с мятой и сладкий, слегка пряный хмельной мед понравятся барышням. «Псковское», напоминающее по вкусу классику – светлый баварский лагер, приглянется тем, кто больше ценит пивные традиции, чем эксперименты. Светлый эль «Доктор Фауст» подойдет для затяжной дружеской беседы, а бодрящий, с нотками цитрусовых и хвои, вкус Landskrona отлично взбодрит после продолжительного и тяжелого рабочего дня.

Официальный сайт



Где: Невский проспект, 64

Когда: с воскресенья по четверг с 11 утра до часу ночи, в пятницу и субботу с 11 утра до 02:30

Средний чек: 1000 рублей

Фото: vk.com/gastropub_ivandamaria

Ресторан «Mein Herz»

Находится в Меншиковском дворце, построенном в стиле петровского барокко. Строгий классический интерьер, мебель из массива дуба, лаконичный фарфор - все детали прекрасно подчеркивают исторический колорит места. Из интерьерных акцентов – антикварные резные комоды, привезенные из Голландии, зеркало с естественной патиной, гальваника и гравюры, изображающие популярные мотивы петровского времени.

Меню выдерживает тонкий баланс между классикой русской кухни и ее современным переосмыслением. Большое внимание здесь уделяют привычным для традиционной русской кухни продуктам: копченый сиг или карпаччо из сибирского муксуна, борщ на бычьих хвостах или телячьи почки. Для любителей рыбы также отлично подойдет карельская форель специального засола и уха: скандинавская из лосося на сливках или «по-царски» со стерлядью.

В «Mein Herz» обязательно стоит попробовать теплый салат из печени трески с картофельным муссом и яйцом-пашот, телячьи почки с пюре из сельдерея, шпинатом и демиглясом, традиционные русские блины с припеком и настоящий оливье по классическому рецепту Люсьена Оливье. Всегда в меню – домашнее сало по особому рецепту, а раз в две недели подают собственноручно выращенных кроликов, томленых в сметане.

Винная карта представлена позициями в основном из Франции и Италии. Кроме того, здесь по собственным рецептам делают настойки: привычные для русской кухни хреновуху, клюковку, и менее привычный ликер лимончелло. В теплое время года обязательно стоит воспользоваться возможностью отобедать за столиком на летней террасе, расположенной в полностью защищенном от ветра и городского шума внутреннем дворе, в окружении скульптур и зелени.

Официальный сайт

Где: Университетская набережная, 15

Когда: со вторника по воскресенье с 11 до 23 часов, понедельник - закрыто

Средний чек: 1200 рублей

Фото: restoclub.ru