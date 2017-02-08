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Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

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© Фото: vk.com/roofwithview

Темы дня

Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

Скамейка с петербургским ангелом

 

Ангела создал художник Роман Шустров, скульптура посвящена любви как между мужчиной и женщиной, так и в общем смысле – к жизни. Автор рассказал, что посвятил памятник поколению, пережившему гражданскую войну, голод, репрессии, блокаду, войну, трудные послевоенные годы, крах СССР, но сохранившему любовь к жизни, интерес к людям, интеллигентность и добродушие.

Эти старики отличаются особой чистотой и мудростью, свойственной только прожившим долгую честную жизнь людям и маленьким детям. Они постепенно уходят из нашей жизни, но их свет и тепло остаются с каждым, кто хотя бы раз общался с ними.

Скульптура установлена в Измайловском парке на Фонтанке рядом с Молодежным театром как победитель Симпозиума по городской скульптуре 2012 года, организованного комитетом по градостроительству и архитектуре. На открытии нового символа Петербурга звучала скрипка и тихо падали осенние листья. Жители Северной столицы уже успели придумать небольшой ритуал - на коленки ангелу кладут монетки, как напоминание о милосердии, на котором стоит этот мир.

Где: Измайловский сад, наб. реки Фонтанки

Когда: ежедневно

Стоимость: бесплатно

Фото: letitbitvista.weebly.com
 

Фото: droogie.ru

 

Поцелуев мост в Петербурге

 

Где же еще целоваться в Петербурге, как не на Поцелуевом мосту? В старину у влюбленных был обычай: при переходе через мост целоваться, чтобы, как они говорили при этом друг другу, никогда не расстаться. Сегодня мост украшен обелисками с фонарями, которые создают романтическую обстановку в ночное время.

Существует легенда, согласно которой на мосту бывал купец Поцелуев, от этого и происходит название. На сегодняшний день принято считать, что именно на этом мосту заключается союз любящих сердец и закладывается крепкий брак.

История создания этого культового моста начинается с 1738 года, когда он был еще деревянным и представлял собой всего лишь несколько досок. Изначально такая конструкция была приспособлена только для пешеходного движения. Постепенно художники приукрасили внешний вид моста, поэтому появилось еще одно название - Цветной.

В 1758 году Поцелуев мост значительно усовершенствовался и приспособился для транспортного проезда. Такая планировка сохранzлась до начала XIX века. На протяжении восьми лет была возведена арочная чугунная конструкция из бутового камня. Согласно новому плану, длина моста составила 41.5 метров, ширина - 23.6 метра.

Где: улица Глинки, 1

Когда: круглосуточно, но лучше в темное время суток

Стоимость: бесплатно

Фото: RuporAbsurda / otzyv.ru
 

Фото: peterburg.center

 

Кинотеатр для двоих «Пандора» на Обводном

 

Влюбленным парочкам, обычно посещающим кинотеатры не для просмотра новой картины, а для поцелуев в романтичной темноте зала, приходится прятататься на задних рядах. Но и там они могут быть окружены такими же отчаянными влюбленными. В частном кинотеатре «Пандора» в зале не будет никого, кроме вас двоих.

Это идеальное место для романтического свидания, сюрприза для своей второй половинки, Дня рождения, годовщины или даже предложения руки и сердца. На широком экране 2,5 х 5 метров вы сможете посмотреть свои любимые фильмы - их можно принести с собой. Во время просмотра вас никто не потревожит, так что устраивайтесь поудобнее на мягком диване и наслаждайтесь праздником.

Если хотите устроить сюрприз своей половинке, вы можете отправиться на романтическое свидание в кинотеатре. К вашему приходу уютный кинозал площадью 25 кв. метров украсят свечами и лепестками роз. А сам киносеанс будет сопровождаться шоколадным фондю со свежими фруктами, чайной церемонией и приятной музыкой. Также в кинотеатре есть x-box, kineсt и караоке.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Набережная Обводного канала, 80

Когда: ежедневно с десяти утра до двух ночи

Стоимость: все предложения по этой ссылке

Фото: vk.com/pandoracinema

 

Крыша с удивительным видом на центр Петербурга

 

Кафе Solaris lab на крыше в виде шарообразной конструкции расположилось в центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора. Необычный интерьер, немного мистический и загадочный, поможет обрести романтическую атмосферу.

Кругом винтажные подсвечники, дизайнерские пуфы, столы и стулья, а под куполом парит флуоресцентная инсталляция. Кроме видов и интерьера, гостей может порадовать настоящий телескоп. Им может и не удастся рассмотреть созвездия, но в ясную погоду понаблюдать за причудами петербургских крыш, вполне.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Переулок Пирогова, 18

Когда: ежедневно с 13 до нуля часов

Стоимость: напитки 100-230 рублей, десерты 80-230 рублей

Фото: vk.com/solarislab

 

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Кафе «Счастье» на Малой Морской

 

Кафе «Счастье» - это настоящая девичья радость. В окружении ангелов, белых скатертей, разных приятных и причудливых мелочей, словно прячась за приветливыми улыбками персонала от серого города, так легко украсить жизнь вкусным десертом

Порадовать себя очень просто: настроение заметно улучшается даже от одного маленького лакомства. Тем более, что в «Счастье» все блюда готовит шеф-кондитер Лоран Морено, который специально был выписан из Франции. Им было придумано более 100 десертов «Счастья».

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Малая Морская улица, 24

Когда: с понедельника по четверг с девяти утра до нуля часов, в пятницу и субботу с девяти утра до двух ночи, в воскресенье с девяти утра до нуля часов

Стоимость: средний чек 1500 рублей

Фото: vk.com/schastyelove

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