Лучшие пляжи вблизи Петербурга в 2019 году

Петербург под запретом

В летний сезон 2019 года постоянному мониторингу подвергаются все более-менее крупные водоемы и традиционные места отдыха. За май и июнь в черте Петербурга было взято 86 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, в Ленобласти был проверен 41 водный объект. Результаты оказались плачевными, в границах города купаться нельзя нигде.

Если купаться не хочется, то в черте Петербурга чиновники Городского комитета по благоустройству утвердили 25 так называемых прибрежных рекреационных зон, которые будут регулярно очищаться от мусора и приводиться в порядок. На территории пляжей будут оборудованы кабинки для переодевания, туалеты, детские игровые площадки, контейнеры для сбора мусора.

Например, в Курортном районе официально можно загорать на побережье Сестрорецкого разлива на Офицерском пляже, пляже Зеленая гора, Новом пляже, Северном пляже и пляже Белая гора. На побережье Финского залива пригодны для отдыха места на Сестрорецком пляже и Дубковском пляже в Сестрорецке, Ласковом пляже в Солнечном, Чудном пляже в Репино, Комаровском пляже в Комарово, Золотом пляже в Зеленогорске и Детском пляже в Ушково.

В Выборгском районе для отдыха разрешены пляж на берегу Ольгинского пруда, пляжи на северном, восточном и южном берегах Верхнего Суздальского озера, пляжи на берегу Среднего и Нижнего Суздальского озер. В Петроградском районе традиционно благоустроены пляж у Петропавловской крепости и в Приморском парке Победы. В Колпинском районе можно смело загорать на Детском пляже на Красной улице и пляже в парке им. 40-летия ВЛКСМ. В Красносельском районе разрешен отдых на пляже на берегу Безымянного озера в Красном Селе. В Кронштадте благоустроен Кронштадтский пляж, в Приморском районе пляж Морские Дубки в поселке Лисий Нос, а в Пушкинском районе – Колонистский пляж.

Озеро Донцо. Фото: Instagram / @christina_safiylova, @evilina_putivtseva

Купание в Ленобласти

За чертой Петербурга ситуация с местами для отдыха и купания обстоит немного лучше, из 41 проверенного водоема Роспотребнадзор разрешил купаться в 11 местах Ленобласти. По состоянию на 24 июня 2019 года по результатам лабораторных исследований качество воды соответствует требованиям:

– В озере Павловское, город Бокситогорск.

– В озере Донцо, деревня Донцо и реке Луга, деревня Большой Сабск, Волосовского района.

– В озере Колтушское, деревня Колтуши, озере Коркинское, поселок Воейково, озере Курголовское, поселок Токсово, озере Лемболовское, станция Лемболово, Всеволожского района.

– В реке Луга, города Кингисепп и Финском заливе у деревни Рыбье, Кингисеппского района.

– В озере Светлое, поселок Будогощь, Киришского района.

– В реке Шингарка, деревня Низино, Ломоносовского района.

– В озере Толони, город Луга.

– В реке Вуокса, город Приозерск, озере Раздолинское, поселок Сосново и озере Отрадное, поселок Плодовое, Приозерского района.

– В озере Царицыно, поселок Царицыно, Тихвинского района.

Большинство рек Ленобласти, а также Финский залив не прошли проверку на качество воды, официально Роспотребнадзор запретил купаться в реках: Нева, Волхов, Сясь, Оредеж, Кобринка, Свирь, Тосна, Плюса, Рощинка и Тихвинка. В ведомстве напоминают, что купание в запрещенных водоемах чревато приобретением острых кишечных энтеровирусных инфекций, вирусного гепатита А и других инфекционных и паразитарных болезней. Штрафы для физических лиц за нарушение запрета варьируются от 500 до 1000 рублей.

Фото: Instagram / @mashylia_aleksandrova, @mirosha1980

Платный отдых

Ухудшение экологической ситуации по всей Ленобласти ежегодно сокращает списки пригодных мест для купания, поэтому все больше появляется частных организаций, которые открывают платные территории для купания и пляжного отдыха. К концу июня 2019 года Роспотребнадзор проверил и официально выдал 14 санитарно-эпидемиологических заключений с отметкой «можно, приезжайте».

Можно отправить детей в один из оздоровительных лагерей, где они могут безопасно купаться. В этом году официально разрешено плавать в лагере «Голубое озеро» на озере Марченково, поселок Цвелодубово, Выборгского района; лагере «Звездный» на берегу озера Свинечное, город Луга; лагере «Спутник» на берегу озера Полевое, поселок Свободное, Выборгского района; лагере «Волна» с пляжем на берегу озера Радужное и лагере «Радужный» на берегу озера Гладышевское, 19 км Средневыборгского шоссе; лагере «Восток» на берегу озера Лошево, поселок Ефимовское, Бокситогорского района; лагере «Зеленый остров» на берегу Финского залива в Выборге и санатории «Россонь» на берегу реки Россонь, деревня Ванакюля, Кингисеппского района.

Взрослые могут съездить отдохнуть на озеро Раздолинское в поселке Сосново, Приозерского района; на искусственные водоемы курорта Игора и комплекса Золотая Долина в Приозерском районе; поплавать в озере Светлое на базе отдыха «Мечта», поселок Будогощь, Киришского района; а также посетить пляж на берегу озера Ратное, поселок Кузнечное, Приозерского района.

Коркинское озеро. Фото: Instagram / @elena_voityk, @ann_smiirnova

Пять самых популярных пляжей вблизи Петербурга

1. Коркинское озеро – один из самых чистых водоемов области, в котором даже водится форель. Купаться здесь разрешено только на специально оборудованных пляжах. На берегу есть беседки, шатры и даже баня. Для рыбалки нужно купить лицензию. В озере водится карп, форель и линь. Деревня Коркино находится недалеко от Всеволожска и Разметелево. От станции метро «Дыбенко» ходят маршрутки К-469, К-511, К-565 и К-579 до 26 км Мурманского шоссе, оттуда нужно пройти пару километров пешком. От станции метро «Ломоносовская» туда же ходит маршрутка К-515.

2. Озеро Светлое находится в 175 км от Петербурга в районе деревни Будогощь, Киришского района. Здесь можно отдохнуть от суеты большого города в одном из домов отдыха. Базы отдыха и санаторий-профилакторий работают круглый год, а само озеро окружено красивым сосновым лесом. От железнодорожной станции «Будогощь», на которую ходят электрички от Ладожского вокзала, нужно пройти около 4 км пешком.

3. Озеро Раздолинское находится в Приозерском районе рядом с Сосново. Живописные берега с несколькими островами давно полюбились жителям Петербурга, поэтому озеро пользуется большой популярностью. Вода здесь особенно чистая, потому что со дна озера бьет родник. На берегах оборудованы чистые пляжи, на которых можно позагорать, а также пункты аренды весельных лодок для любителей рыбалки и водных прогулок. Добраться на Раздолинское озеро очень просто на электричке с Финляндского вокзала до Сосново или платформы «79 км». Затем нужно пройти пешком около 2 км.

Коркинское озеро. Фото: Instagram / @julikaven, @gavrilova.angelika

4. Озеро Отрадное также расположено в Приозерском районе, между Сосново и Приозерском в поселке Плодовое. Это одно из самых красивых и больших озер Карельского перешейка. Все берега озера пологие и песчаные, а в поселке есть оборудованный пляж. Здесь есть лодочные станции, можно снять домик на базе отдыха «Отрадное». Любители рыбалки съезжаются сюда за отличным уловом. Добраться до озера также просто на электричке с Финляндского вокзала до поселка Отрадное, которое находится прямо на берегу озера.

5. И все же фаворитом для купания и отдыха остается озеро Донцо под Гатчиной. Это искусственный водоем, который образовался на месте Кюрлевских карьеров. Берега озера покрыты белоснежным песком, создающим эффект естественного обрамления. Питается водоем за счет бьющих со дна ключей и родников, которые постоянно очищают воду. При этом летом озеро хорошо прогревается и в нем можно смело купаться. Главной проблемой остается его доступность – на общественном транспорте надо добираться на автобусе №833 от станции метро «Автово» до Волосово, далее пересесть на автобус №39А до остановки в деревне Курковицы. Оттуда до озера около 5 км пешком.