Десять самых необычных парадных Петербурга – АДРЕСА

Доходный дом купцов Елисеевых на набережной реки Фонтанки был первым большим проектом архитектора Гавриила Барановского, он был завершен в 1892 году. Впоследствии зодчий стал основным проектировщиком купеческой династии Елисеевых. Парадная лестница сохранила роскошную лепнину с изображением женских лиц и шишек, символов плодородия и бессмертия. Повсеместно сохранились оригинальные балясины в виде грифонов.

Оконные проемы украшены витражами с круглыми окошками по периметру. В остеклении просторных окон лестничных пролетов Барановский опробовал новый метод, благодаря которому в редкие солнечные дни парадная заливается ярким теплым светом. Разноцветные стекла с рисунком сейчас остались на единственном окне, которое часто используется в фотосессиях. По легенде, в центре окна раньше тоже был витраж, но до наших дней он не сохранился.

Адрес: наб. реки Фонтанки, 64

Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk

Дом купца Дехтеринского считается самым красивым на Загородном проспекте. Хозяин инструментальной лавки на Апраксином дворе копил на его постройку всю жизнь. Замысел доходного дома в стиле эклектики воплотил в жизнь в 1881–1882 годах архитектор Александр Гольм. Александр Дехтеринский успел прожить в собственном шикарном доме всего три года, после этого умер. На площадках в парадной сохранилась старинная узорчатая плитка, стены и потолки украшены лепниной, арками, медальонами с буквой «Д» и нишами. На дверях можно найти советские механические замки, а на лестничных клетках – дополнительную дверь, ведущую в общую уборную. При съемках фильма «Три женщины Достоевского» в парадной дома на перилах появился газовый фонарь.

Адрес: Загородный проспект, 26 (вход в парадную между аркой дома и стоматологией)

Фото: Instagram / @ikaterina_bart

Особняк тайного советника Михаила Устинова на Моховой улице обращает на себя внимание красивым фасадом в стиле необарокко. Владелец дома перестроил свой старинный особняк в 1875-1876 годах, проект реконструкции создал видный зодчий Виктор Шретер. Прямо при входе виден шикарный узорчатый деревянный потолок и массивная затейливая люстра.

На парадной лестнице можно полюбоваться на широкие светлые ступени из камня с площадками между этажами, которые украшены скульптурными маленьких ангелочков. Над головами ангелов возвышаются фонари, а перед ними – огромное зеркало в пол. Верхний этаж украшен узорным стеклянным потолком. Здание особняка находится в прекрасном состоянии, даже все камины здесь по сей день действующие.

Адрес: Моховая улица, 3 (внутри особняка находится Управление Госгортехнадзора России)

Фото: citywalls.ru

Еще в конце XVIII века архитектор Евгений Соколов спроектировал и построил трехэтажный особняк на набережной канала Грибоедова. Снаружи дом мало чем выделяется, зато внутри расположена необычная парадная лестница, окруженная красными стенами с одной стороны и черными перилами с позолоченными украшениями на решетках – с другой. С 2001 года дом входит в список городских объектов культурного значения.

Адрес: наб. канала Грибоедова, 105

Фото: paradnye-peterburga.ru

Второй доходный дом купцов Елисеевых расположен на улице Ломоносова. Построил его в 1891-1892 годах тот же архитектор – Гавриил Барановский. В парадной дома расположена массивная лепнина и красивое убранство. Стены внутри выкрашены в желтый цвет, вверх ведет красивая винтовая лестница, поэтому парадную в народе называют «ромашкой». Раньше в больших окнах, которые расположены по спирали вокруг лифта, были цветные стекла и даже в плохую погоду здесь было уютно. Сейчас старые желтые витражи сохранились лишь на верхних этажах, также там сохранилась балюстрада.

Адрес: улица Ломоносова, 14 (в парадной располагается несколько отелей; чтобы попасть внутрь, нужно просто набрать на домофоне номер любого отеля)

Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk

Четырехэтажный особняк банкира Маврикия Штифтера на Моховой улице был построен в 1913-1914 годах в стиле модерн малоизвестным, но талантливым польским архитектором Людомиром Хойновским. Несмотря на революцию и войну, это красивое здание в центре Петербурга очень хорошо сохранилось, причем уцелел не только фасад, но и значительная часть оригинальных интерьеров.

Внутри особняка сохранилась великолепная мраморная лестница с изысканной решеткой и старинным лифтом. Залы и гостиные поражают аутентичными люстрами, мраморными каминами и другими элементами отделки начала ХХ века. Всюду – в оформлении дома и на решетке лифта – встречается вензель владельца в виде буквы «S».

Адрес: Моховая улица, 15 (в особняке Штифтера можно побывать во время одного из многочисленных мероприятий, которые проводятся в Доме национальностей)

Фото: olgitza2011.livejournal.com

Доходный дом Ивана Мальцева в Басковом переулке переживает сейчас не лучшие времена. Он был построен в начале ХХ века русским архитектором Анатолием Ковшаровым и является памятником архитектуры. Внутри старой парадной сохранилась массивная лестница из камня, которая соединяет шесть этажей доходного дома. Былая красота облезает со стен матовой краской, видна в грязных узорных витражах на окнах. Этажи украшены статуями женщин, подобно атлантам, подпирающим потолок с лепниной.

Адрес: пер. Басков, 41

Фото: citywalls.ru

Доходный дом графа Елагина на набережной Мойки был построен стиле эклектики архитектором Максимилианом Месмахером в конце XIX века. В здании располагалось Императорское общество поощрения художеств. В начале XX века в доме на втором этаже жил великий русский художник Николай Рерих. Парадная со стороны набережной не имеет свободного доступа и является своего рода секретным местом. Внутри можно увидеть завораживающую спиральную лестницу, уходящую прямо под стеклянный купол здания.

Адрес: наб. реки Мойки, 83 (можно попасть с платной экскурсией)

Фото: paradnye-peterburga.ru

Доходный дом штабс-капитана Муяки на углу улицы Восстания и Ковенского переулка является ярким представителем раннего петербургского модерна. Дом был построен в 1902-1903 годах знаменитым русским архитектором Александром Хреновым и отличается многоцветной облицовкой из кирпича, текучей сочной лепкой и кружевным металлическим декором. Лестница внутри парадной очень оригинально оформлена, а круглая шахта лифта установлена не в самом пролете, а посередине лестничных площадок, построенных в круглой форме. Винтажные кованые решетки лифта скрывают внутри мягкий полукруглый диван.

Адрес: улица Восстания, 18 / Ковенский пер., 17 (внутри находится бизнес-центр и офисы компаний)

Фото: Instagram / @borisovat; citywalls.ru

Дом страхового общества «Россия» на Большой Морской был построен в начале XX века архитекторами Гимпелем и Ильяшевым. Первый этаж из четырех изначально занимали магазины, второй и третий – офисы страхового общества, четвертый – квартиры. Внутри парадной лестницы находятся красивые пролеты, украшенные витражами и лепниной морской тематики: Посейдон и волны в окнах, гипсовые лягушки под сводами этажей. Сама лестница украшена тяжелыми кованными перилами с медными вставками.

Адрес: Большая Морская улица, 35 (внутри находится музейно-выставочный центр «Росфото»)

Фото: Instagram / @nifiga_ne_urban