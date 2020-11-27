8 декабря в Эрмитаж можно будет пройти бесплатно

По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, во вторник, 8 декабря, все желающие получат шанс посетить музей абсолютно бесплатно.

Для того, чтобы приобрести возможность бесплатного входа в музей, необходимо зарегистрироваться на сайте. Максимальное количество людей, которых пустят в музей, зависит от правил, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, на данный момент Эрмитаж посещают три тысячи человек в день. Об этом сообщил генеральный директор музея во время пресс-конференции.

Напомним, ограничения, введенные в Северной столице с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, затрагивают также и музеи.