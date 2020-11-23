В преддверие Нового года Дворцовую площадь украсят живой елью

В Санкт-Петербурге в преддверии Нового года на Дворцовой площади будет установлена живая новогодняя ёлка. Живую ель установят впервые за шесть лет. Дерево доставят в Петербург из Ленинградской области к началу декабря. После установки ёлку будут украшать ещё в течение несколько дней.



Живая ель станет центром целой композиции, которая будет представлена жителям города на Неве. Планируется, что елка будет украшена в стиле «ретро». Решение об установке живой ели приняли сами жители Северной столицы, которые добились этого с помощью соответствующего онлайн-голосования.