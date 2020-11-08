Петербуржцы высадили липы у «Невской ратуши»

Сегодня утром, в воскресенье, 8 ноября, жители Петербурга высадили десяток лип напротив бизнес-центра «Невская ратуша». Сообщается, что деревья были посажены на газоне недалеко от парковки.

Активисты рассказали о мероприятии на странице «Зелёная коалиция Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте». В своем посте они сообщили об усталоси жителей Центрального района от длительного ожидания действий чиновников. Они также добавили, что будут рады, если городское правительство поможет в благоустройстве территории.

Напомним, что в конце октября деревья также своими силами появились на улице Некрасова: тогда жители собрали деньги на 12 лип.