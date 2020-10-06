Украшать Петербург к Новому году начнут 9 ноября

Первые новогодние украшения в Санкт-Петербурге начнут появляться уже 9 ноября. Невский и Московский проспекты, а также Пулковское шоссе украсят к 1 декабря. К 10 декабря в городе зажгут гирлянды, в к 20 - новогодние елки. Удаленные от центра районы также получат новогодние украшения. Несмотря на то, что из-за коронавируса средств на украшения выделено на 25% меньше, праздничное оформление появится по 170 адресам.

На площади Растрелли впервые установят декоративную композицию "Часы ангела". На Дворцовой площади, возможно, будет стоять живая ель, оформленная в ретро-стиле. Также для украшения города задействуют лучшие рисунки учеников детских художественных школ.

По всему Петербургу будет установлена 61 ель. Высота главной ели на Дворцовой площади достигнет 25 метров.