Подстанция от «Ленэнерго» стоимостью в 300 млн заработает в Ольгино

«Россети Ленэнерго» в «Ольгино» ввели в эксплуатацию подстанцию, мощностью в 35 кВ. В последующие годы появится возможность питать от нее другую станцию – «Новая Лахта».

17 сентября компания сообщила, что в открытии участвовали гендиректор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин и вице-губернатор Максим Шаскольский. Известно, что проект стоит 330 млн рублей без учета НДС.

«Подстанция — источник питания для населения п. Лахта, п. Ольгино Приморского района Санкт-Петербурга, туристической и рекреационной зоны, ряда социально значимых объектов, — сообщается в отчете компании. Также отмечается, что ПС «Ольгино» имеет мощность для новых объектов. Такими объектами может стать железнодорожная платформа «Новая Лахта», а также предприятия по обработке металла.

Рюмин отмечает, что до конца 2030 года планируется перевод всех электросетевых объектов Санкт-Петербурга и Ленобласти на цифровую платформу, также было и с этой новой подстанцией.